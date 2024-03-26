İHA
İzmir'de ihmalkarlık kazayı da peşine getiridi.
Olay gece saatlerinde Reis Mahallesi Ordu Caddesi'nde meydana geldi.
Seyir halindeki bir motosikletin sürücüsü, yerdeki yağ sebebiyle sürüş hakimiyetini kaybederek kaymaya başladı.
Yerde sürüklenip şans eseri yara almadı
Kontrolden çıkan motosiklet önündeki otomobile çarparak dururken, motosiklet sürücüsü kazanın ardından yerde sürüklendi.
Sürücü, şans eseri kazadan yara almadan kurtulurken, kaza anı bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
O anlar saniye saniye kamerada
Görüntüde, seyir halindeki motosikletin yerdeki yağ nedeniyle kaydığı ve otomobile arkadan çarptığı, daha sonra motosiklet sürücüsünün ayağa kalktığı ve vatandaşların tepkisi yer aldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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