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    İzmir'de yola fırlayan Suriyeli çocuk aracın altında kaldı

    İzmir'in Bayraklı ilçesinde, yol kenarında oyun oynadığı sırada aniden yola fırlayan İbrahim Süleyman, otomobilin altında kalarak yaralandı.
    • DHA
    • 18.03.2021 - 08:38
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    İzmir'de yola fırlayan Suriyeli çocuk aracın altında kaldı

    İzmir'in Bayraklı ilçesi Alpaslan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, oyun oynadığı sırada aniden yola fırlayan Suriye uyruklu 8 yaşındaki İbrahim Süleyman, İ.N. idaresindeki otomobilin altında kaldı.

    İbrahim'in caddeye çıktığını son anda fark eden İ.N., ani frenle otomobilini durdurdu.

    YARDIMA KOŞTULAR

    Otomobilin altında kalan İbrahim'in yardımına sürücü ve çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan minik İbrahim, ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Çocuk aracın altında kaldı VİDEO

    SÜRÜCÜ SERBEST BIRAKILDI

    Tedavisi tamamlanan İbrahim'in durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği öğrenildi. Polis merkezine götürülen İ.N. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

    İzmir de yola fırlayan Suriyeli çocuk aracın altında kaldı #1

    İzmir de yola fırlayan Suriyeli çocuk aracın altında kaldı #2

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    İzmir de yola fırlayan Suriyeli çocuk aracın altında kaldı #4

    İzmir de yola fırlayan Suriyeli çocuk aracın altında kaldı #5

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