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    İzmir'de yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı

    Kazanın ardından sürücü olay yerinden kaçarken, olay güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
    • DHA
    • 27.10.2020 - 08:12
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    İzmir'de yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı

    İzmir’in Karabağlar ilçesi Saim Çıkrıkçı Caddesi'nde henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma A.'ya çarptı.

    Fatma A. yaralanırken, otomobil sürücüsü ise kaçtı.

    SAĞLIK DURUMU İYİ

    Fatma A., çevredekilerin çağırdığı ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Fatma A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

    KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

    Bu arada kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Görüntülerde, Fatma A. yolun karşısına geçerken hızlı gelen otomobil çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle Fatma A. metrelerce havalanıyor.

    SÜRÜCÜ ARANIYOR

    Polis, sürücünün yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

    İzmir de yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı #1

    İzmir de yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı #2

    İzmir de yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı #3

    İzmir de yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı #4

    İzmir de yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı #5

    İzmir de yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı #6

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