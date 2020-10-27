İzmir'de yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı

Kazanın ardından sürücü olay yerinden kaçarken, olay güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

İzmir’in Karabağlar ilçesi Saim Çıkrıkçı Caddesi'nde henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma A.'ya çarptı.

Fatma A. yaralanırken, otomobil sürücüsü ise kaçtı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Fatma A., çevredekilerin çağırdığı ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Fatma A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, Fatma A. yolun karşısına geçerken hızlı gelen otomobil çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle Fatma A. metrelerce havalanıyor.

SÜRÜCÜ ARANIYOR

Polis, sürücünün yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.