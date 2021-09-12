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- İzmir'de yön levhasına çarpan otomobil hurdaya döndü
İzmir'de yön levhasına çarpan otomobil hurdaya döndü
- İHA
- 12.09.2021 - 08:52
- Güncelleme : 12.09.2021 - 08:53
İzmir’in Gaziemir ilçesi Emez Mahallesi'nde saat 05:00 sıralarında, Karabağlar istikametinden Gaziemir yönüne seyahat eden 34 yaşındaki Savaş Hayrettin A. idaresindeki 35 BKT 39 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yön levhasına çarptı.
Yön levhasına saplanan otomobil hurdaya dönerken, çevredeki vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi.
2 KİŞİ YARALANDI
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis, 110 AKS ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İhbar üzerine adrese gelen AKS ekiplerince araç içerisinde sıkışan sürücü Savaş Hayrettin A., ve yolcu konumunda bulunan 35 yaşındaki Ogün K. bulundukları yerden çıkarıldı.
Ambulanslara alınan yaralılar, çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Öte yandan, otomobil bulunduğu yerden çekici vasıtası ile kaldırılırken, kazayla ilgili polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.