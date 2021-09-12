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    İzmir'de yön levhasına çarpan otomobil hurdaya döndü

    Yön levhasına çarpan otomobilin içinde bulunan 2 kişi yaralandı. Bölgeye gelen AKS, polis ve sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, AKS ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden çıkardı.
    • İHA
    • 12.09.2021 - 08:52
    • Güncelleme : 12.09.2021 - 08:53
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    İzmir'de yön levhasına çarpan otomobil hurdaya döndü

    İzmir’in Gaziemir ilçesi Emez Mahallesi'nde saat 05:00 sıralarında, Karabağlar istikametinden Gaziemir yönüne seyahat eden 34 yaşındaki Savaş Hayrettin A.  idaresindeki 35 BKT 39 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yön levhasına çarptı.

    Yön levhasına saplanan otomobil hurdaya dönerken, çevredeki vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi.

    2 KİŞİ YARALANDI

    Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis, 110 AKS ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    İhbar üzerine adrese gelen AKS ekiplerince araç içerisinde sıkışan sürücü Savaş Hayrettin A., ve yolcu konumunda bulunan 35 yaşındaki Ogün K. bulundukları yerden çıkarıldı.

    Ambulanslara alınan yaralılar, çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Öte yandan, otomobil bulunduğu yerden çekici vasıtası ile kaldırılırken, kazayla ilgili polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.

    İzmir de yön levhasına çarpan otomobil hurdaya döndü #1

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