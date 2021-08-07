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    İzmir'de yük treni taydan çıktı

    Turan istasyonu yakınında bir yük treninin 4 vagonunun raydan çıkması nedeniyle bazı bölgeler arasında İZBAN seferleri gerçekleştirilemiyor.
    • AA
    • 07.08.2021 - 11:08
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    İzmir'de yük treni taydan çıktı

    İzmir'den Manisa istikametine giden bir yük treninin 4 vagonu Turan istasyonuna gelmeden raydan çıktı.

    Kaza üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

    Ekiplerin treni hatta alma çalışmaları devam ediyor.

    HALKAPINAR-ÇİĞLİ SEFERLERİ YAPILAMIYOR

    Öte yandan İZBAN'dan yapılan açıklamada, hat üzerinde yaşanan sorun nedeniyle Turan istasyonundan tren geçişinin sağlanamadığı belirtilerek "Aliağa yönünden gelen trenlerimiz Çiğli, Torbalı yönünden gelen trenlerimiz Halkapınar İstasyonu'nu son istasyon olarak kullanıyor. Halkapınar-Çiğli arasında ise otobüslerle takviye yapılıyor." denildi.

    İzmir de yük treni taydan çıktı #1

    İzmir de yük treni taydan çıktı #2

    İzmir de yük treni taydan çıktı #3

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