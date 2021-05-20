İzmir'de, yüksek ses nedeniyle tartıştığı kişiyi vuran şahıs tutuklandı

İzmir'de motosiklette yüksek sesle müzik dinleme sebebiyle tartıştığı kişiyi vuran zanlı, "Kendimi kaybettim" dedi.

İzmir'in Konak ilçesinde Gökhan Çelenek, husumetlisi olduğu Erdi M.'ye bıçakla saldırdı. Erdi M., kendisine saldıran Çelenk'i silahla vurdu.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çelenk kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli hızla olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ağır yaralı durumdaki Gökhan Çelenk, İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Çelenk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.





KAÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olay yerinden kaçan şüpheli, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince suç aleti ile birlikte kısa sürede yakalanarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Erdi M.'nin olaydan birkaç gün önce pompalı tüfekle etrafta havaya ateş açtığı, bu konuyla ilgili cinayet olayının yaşandığı gün gözaltına alındığı, işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Cinayet şüphelisi Erdi M., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.





"KENDİMİ KAYBETTİM"

Erdi M.'nin emniyetteki ifadesinde, olay öncesinde mahallede tütün satışı yapan Gökhan Çelenk ile otomobille gezerken yüksek sesle müzik dinlemesi nedeniyle tartıştığını, olay günü de aynı sebeple aralarında tekrar tartışma yaşandığını söyleyerek, "Tekrar karşılaştığımızda yine küfretmesi gururuma dokundu, kendimi kaybettim." dediği öğrenildi.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.