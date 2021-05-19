İzmir'de yüksek sesle müzik dinleme tartışması kanlı bitti

İZMİR'in Konak ilçesinde E.M., aralarında husumet bulunan Gökhan Çelenk'i çıkan tartışmada tabanca ile vurdu. Başına isabet eden mermi ile ağır yaralanan Çelenk hayatını kaybetti.

İzmir’de pompalı tüfekle rastgele ateş attığı için gözaltına alınıp bugün serbest bırakılan E.M, aralarında husumet bulunan Gökhan Çelenk’i çıkan tartışmada tabanca ile vurdu.

İddiaya göre Gökhan Çelenk, E.M ile bir süre önce cadde üzerinde tehlikeli araç sürdüğü ve yüksek sesle müzik dinlediği gerekçesiyle bakkal dükkanında çırak olarak çalışan E.M. ile tartıştı.

BELİNDEKİ TABANCAYLA ATEŞ AÇTI

Aralarında bu tartışma dolasıyla husumet olan Çelenk ile E.M bu gece caddede karşılaşınca tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile E.M yanındaki tabanca ile Çelenk’e ateş açtı.

Başına isabet eden Çelenk ağır yaralanırken, E.M ormanlık alana doğru kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

GÖKHAN ÇELENK 3 SAAT YAŞAM MÜCADELESİ VERDİ

Ağır yaralanan Gökhan Çelenk ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Çelenk, 3 saat süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Gökhan Çelenk evli ve 2 çocuk babasıydı.

Çelenk'in cenazesi, savcının incelemesiden sonra otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurum morguna kaldırıldı.

Ormanlık alanı abluka altına alan polis ekiplerine teslim olan E.M gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Polisin olay ile ilgili soruşturması sürüyor.

Gökhan Çelenk