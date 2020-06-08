İzmir'de yüksekten düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

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32 yaşındaki işçinin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirirken, kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

İzmir'in Bornova ilçesi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bulunan personel yemekhanesinin çatısında çalışan Suat Güngör (32), montaj yaptığı sırada dengesini kaybedip yaklaşık 15 metre yüksekten beton zemine düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Güngör'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Haber alıp olay yerine gelen Güngör'ün annesi ve yakınları sinir krizi geçirdi.

OTOPSİ YAPILACAK

Güngör'ün cesedi, olay yerine yapılan incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.