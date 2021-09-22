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    İzmir'de Yunan güçlerinin geri ittiği 75 göçmen kurtarıldı

    Seferihisar, Dikili ve Çeşme ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 75 kaçak göçmen, kurtarıldı. Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
    • DHA
    • 22.09.2021 - 07:17
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    İzmir'de Yunan güçlerinin geri ittiği 75 göçmen kurtarıldı

    İzmir Sahil Güvenlik Komutanlığı, 20-21 Eylül tarihleri arasında farklı saat aralıklarında Seferihisar, Dikili ve Çeşme ilçesi açıklarında lastik botlar içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı.

    75’İ DE KURTARILDI

    İhbar üzerine görevlendirilen sahil güvenlik botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 75 kaçak göçmen kurtarıldı.

    GÖÇ İDARESİNE TESLİM EDİLDİLER

    Kıyaya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

    İzmir de Yunan güçlerinin geri ittiği 75 göçmen kurtarıldı #1

    İzmir de Yunan güçlerinin geri ittiği 75 göçmen kurtarıldı #2

    İzmir de Yunan güçlerinin geri ittiği 75 göçmen kurtarıldı #3

    İzmir de Yunan güçlerinin geri ittiği 75 göçmen kurtarıldı #4

    İzmir de Yunan güçlerinin geri ittiği 75 göçmen kurtarıldı #5

    İzmir de Yunan güçlerinin geri ittiği 75 göçmen kurtarıldı #6

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