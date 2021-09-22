- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- İzmir'de Yunan güçlerinin geri ittiği 75 göçmen kurtarıldı
İzmir'de Yunan güçlerinin geri ittiği 75 göçmen kurtarıldı
Seferihisar, Dikili ve Çeşme ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 75 kaçak göçmen, kurtarıldı. Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
- DHA
- 22.09.2021 - 07:17
İzmir Sahil Güvenlik Komutanlığı, 20-21 Eylül tarihleri arasında farklı saat aralıklarında Seferihisar, Dikili ve Çeşme ilçesi açıklarında lastik botlar içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı.
75’İ DE KURTARILDI
İhbar üzerine görevlendirilen sahil güvenlik botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 75 kaçak göçmen kurtarıldı.
GÖÇ İDARESİNE TESLİM EDİLDİLER
Kıyaya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.