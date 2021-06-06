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İzmir'de Yunan unsurlarının ittiği 29 göçmen kurtarıldı

İzmir'de Yunan unsurlarının ittiği 29 göçmen kurtarıldı

Yunan güvenlik güçlerince geri itilen can salları içinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 29 göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından karaya çıkarıldı.