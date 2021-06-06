Euro
10.5375
-0.12%
Dolar
8.6357
-0.36%
Altın
524.69
-0.44%
Borsa
1.448
1.03%
Bitcoin
312.225
-1.27%
EXEN Coin
34.54
-2.75%
23ºC
İstanbul
Bulutlu 23 C

    İzmir'de Yunan unsurlarının ittiği 29 göçmen kurtarıldı

    Yunan güvenlik güçlerince geri itilen can salları içinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 29 göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından karaya çıkarıldı.
    • DHA
    • 06.06.2021 - 14:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir'de Yunan unsurlarının ittiği 29 göçmen kurtarıldı

    İzmir Foça Aslanburnu mevkisi açıklarında can salları görüldüğü ihbarı üzerine Türk Sahil Güvenlik botları, dün akşam bölgeye hareket etti.

    Aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 29 göçmen, kurtarılıp, Foça Balıkçı Barınağı'na getirilip, polis ekiplerine teslim edildi.

    Göçmenlerin Yemen, Cibuti, Filistin, Somali ve Güney Afrika Cumhuriyeti vatandaşı oldukları belirlendi.

    CAN SALLARINA BİNDİRİP GERİ İTTİLER

    Göçmenler, Ayvalık bölgesinden lastik botla Midilli Adasına gitmek için denize açıldıklarını, Yunan güvenlik güçleri tarafından tespit edildikten sonra ellerinden cep telefonları ve bazı eşyalarının alındığını ve can sallarına bindirilerek geri itildiklerini iddia etti.

    İŞLEMLERİ YAPILACAK

    Yiyecek ihtiyaçları karşılanan ve sağlık kontrolleri yapılan göçmenlerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresine gönderilecekleri bildirildi.

    İzmir de Yunan unsurlarının ittiği 29 göçmen kurtarıldı #1

    İzmir de Yunan unsurlarının ittiği 29 göçmen kurtarıldı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir