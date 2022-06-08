İzmir'de, Yunanistan tarafından geri itilen 77 kaçak göçmen kurtarıldı

Dikili ilçesinde, Yunanistan tarafından karasularımıza itilen lastik bot içerisindeki 77 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

İzmir’in Dikili ilçesinde, kaçak göçle mücadele kapsamında çalışmalar kararlılıkla sürüyor…

6 Haziran saat 06.10 sıralarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 38 kaçak göçmeni Sahil Güvenlik Botu (TCSG-61) tarafından kurtarıldı.

Aynı günde 39 kaçak göçmen daha kurtarıldı

İHA’nın haberine göre; aynı gün saat 07.50 sıralarında, Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itildikleri tespit edilen 39 kaçak göçmen daha Sahil Güvenlik botu (TCSG-61) tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.