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    İzmir'de, Yunanistan'ın denize attığı sığınmacıyı arama çalışmaları sürüyor

    Sahil Güvenlik ekipleri, kaybolan sığınmacıyı bulmak için harekete geçti.
    • AA
    • 21.03.2021 - 13:03
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    İzmir'de, Yunanistan'ın denize attığı sığınmacıyı arama çalışmaları sürüyor

    İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca denize atıldığı öne sürülen sığınmacının bulunması için çalışmalar devam ediyor.

    Sahil Güvenlik ekipleri, sığınmacıların bulunduğu Boğaz Adası'nın çevresinin yanı sıra Fener Adası ve Ayasandra mevkisindeki arama çalışmalarına devam ediyor.

    KAYBOLAN SIĞINMACI ARANIYOR

    Arama çalışmalarına uçak ve helikopter de katılıyor. Bu arada tedavileri tamamlanan 2 sığınmacı taburcu edildi.

    Çeşme açıklarında, önceki gün sabah saatlerinde bir grup sığınmacının denizde olduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 3 kişiyi kurtarmış, yaşamını yitiren 3 kişinin cenazesine ulaşılmıştı. Bulunamayan 1 sığınmacı için de arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

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    SIĞINMACILARIN ELLERİ KELEPÇELENİP DENİZE ATILDI

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan'ın sahil güvenlik birimlerince elleri plastik kelepçelerle bağlanıp darbedilerek denize atıldığı kaydedilen sığınmacıların Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldığı anların görüntüsünü paylaşmıştı.

    Sığınmacılar, Sakız Adası'nda 17 Mart'ta yakalandıklarını, bota bindirildiklerini ve elleri kelepçeyle bağlandıktan sonra denize atıldıklarını söylemişlerdi. Kurtarılan sığınmacılardan 1'inin tedavisi dün tamamlanmıştı.

    İzmir de, Yunanistan ın denize attığı sığınmacıyı arama çalışmaları sürüyor #1

    İzmir de, Yunanistan ın denize attığı sığınmacıyı arama çalışmaları sürüyor #2

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