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    İzmir’de, Yunanistan’ın geri ittiği 25 kaçak göçmen kurtarıldı

    Yunanistan unsuları tarafından Türk kara sularına geri itilen can salı içindeki Filistin uyruklu 16 erkek, 2 kadın ve 7 çocuk, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
    • 03.10.2022 - 17:15
    • Güncelleme : 03.10.2022 - 17:17
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    İzmir’de, Yunanistan’ın geri ittiği 25 kaçak göçmen kurtarıldı

    İzmir’de Türk Sahil Güvenlik ekipleri, Foça ilçesi Aslanburnu açıklarında saat 09.00 sıralarında aldığı bir ihbar ile can salı içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğunu öğrendi.

    Bilgiye ulaşan ekipler, harekete geçti.

    Kaçak göçmenlerin 7’si çocuk

    Yunanistan unsurları tarafından geri itildiği belirlenen Filistin uyruklu 16 erkek, 2 kadın ve 7 çocuk olmak üzere toplam 25 kaçak göçmen kurtarıldı.

    DHA’nın haberine göre; Foça Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen kaçak göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'ne gönderilecek.

    İzmir’de, Yunanistan’ın geri ittiği 25 kaçak göçmen kurtarıldı #1

    İzmir’de, Yunanistan’ın geri ittiği 25 kaçak göçmen kurtarıldı #2

    İzmir’de, Yunanistan’ın geri ittiği 25 kaçak göçmen kurtarıldı #3


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