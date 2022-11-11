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    İzmir'de yurt dışına kaçmaya çalışan 180 göçmen yakalandı

    Kentin farklı ilçelerinde, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışanlar için ekipler operasyon düzenlendi. İzmir'in ilçelerinde yapılan operasyon sonucu 180 göçmen jandarma ekipleri yakalandı.
    • 11.11.2022 - 12:50
    • Güncelleme : 11.11.2022 - 13:34
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    İzmir'de yurt dışına kaçmaya çalışan 180 göçmen yakalandı

    İzmir'de İI Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar özverili şekilde devam ediyor.

    Ekipler, kentin farklı ilçelerinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan göçmenler için harekete geçti.

    Ekipler 9 ayrı göçmen kaçakçılığı operasyonu yaptı

    Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilçe jandarma komutanlıkları; Çeşme’de 4, Menderes’te 2, Selçuk 1, Karaburun 1 ve Buca 1 olmak üzere toplam 9 ayrı göçmen kaçakçılığı operasyonu yaptı.

    İzmir de yurt dışına kaçmaya çalışan 180 göçmen yakalandı #1

    180 göçmen yakalandı

    İzmir'in 5 ilçesinde düzenlenen 9 operasyon sonucu ise içlerinde çocuklarında olduğu toplamda 180 göçmen yakalandı.

    İHA'nın haberine göre, göçmenler adli ve idari işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

    İzmir de yurt dışına kaçmaya çalışan 180 göçmen yakalandı #2

    İzmir de yurt dışına kaçmaya çalışan 180 göçmen yakalandı #3

    İzmir de yurt dışına kaçmaya çalışan 180 göçmen yakalandı #4


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