İzmir'de yurt dışına kaçmaya çalışan 180 göçmen yakalandı

Kentin farklı ilçelerinde, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışanlar için ekipler operasyon düzenlendi. İzmir'in ilçelerinde yapılan operasyon sonucu 180 göçmen jandarma ekipleri yakalandı.

İzmir'de İI Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar özverili şekilde devam ediyor.

Ekipler, kentin farklı ilçelerinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan göçmenler için harekete geçti.

Ekipler 9 ayrı göçmen kaçakçılığı operasyonu yaptı

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilçe jandarma komutanlıkları; Çeşme’de 4, Menderes’te 2, Selçuk 1, Karaburun 1 ve Buca 1 olmak üzere toplam 9 ayrı göçmen kaçakçılığı operasyonu yaptı.





180 göçmen yakalandı

İzmir'in 5 ilçesinde düzenlenen 9 operasyon sonucu ise içlerinde çocuklarında olduğu toplamda 180 göçmen yakalandı.

İHA'nın haberine göre, göçmenler adli ve idari işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.