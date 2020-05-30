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    İzmir'de zihinsel engeli olan kardeş, ağabeyini öldürdü

    Zihinsel engeli olan kardeşiyle tartışan Öner K. boğazından bıçaklanarak hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 30.05.2020 - 14:48
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    İzmir'de zihinsel engeli olan kardeş, ağabeyini öldürdü

    İzmir'in Torbalı ilçesine bağlı Pancar Mahallesi'nde yaşayan zihinsel engelli Ömer K. (33) ile ağabeyi Öner K. (36) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

    Ömer K. tartışma sırasında, ağabeyini boğazından bıçaklayarak yaraladı. Bir fabrikada işçi olan Öner K., olay yerinde yaşamını yitirdi.

    GÖZALTINA ALINDI

    Ömer K. ise gözaltına alınarak, jandarma karakoluna götürüldü.

    Ağabeyini öldüren Ömer K.'nın yaklaşık 20 yıl önce geçirdiği trafik kazasında, kendisine çarpan kamyonun altında kaldığı bu nedenle de zihinsel engelli hale geldiği öğrenildi.


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