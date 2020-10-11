İzmir'de zimmetine para geçirdikleri iddia edilen 11 şüpheli yakalandı

Ataköy Tarım Kredi Kooperatifi'nde, görevlerini kötüye kullanıp, zimmetlerine toplam 2 milyon 500 bin TL para geçirdikleri ileri sürülen 11 kişi şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na ekipleri, nitelikli suçların aydınlatılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında 2017-2018 yılları arasında Menderes Ataköy Tarım Kredi Kooperatifi'nde görev yapan 11 kişinin 'görevi kötüye kullanmak', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarını işlediklerini ve yaklaşık 2 milyon 500 bin TL'yi zimmetine geçirdiklerini tespit etti.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bunun üzerine şüphelileri yakalamak için başlatılan çalışmalar kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Komutanlığı Daire Başkanlığı ekipleri, İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ve Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla Gaziemir ve Menderes ilçelerinde iş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

11 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyonlarda E.K., H.C.L., A.Ö., H.R., D.R., F.A., A.Ç., Z.B., E.Ç., A.M. ve M.K. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler, bugün Menderes Adliyesi'ne sevk edildi.