Euro
9.0361
0%
Dolar
7.4655
-0.1%
Altın
441.22
-0.16%
Borsa
1.557
0%
Bitcoin
272.073
2.38%
EXEN Coin
16.85
8.63%
-4ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık -4 C

    İzmir’de zincirleme kazalar peş peşe geldi: 14 araç hasar gördü

    Alkollü olduğu iddia edilen bir sürücü otomobili ile park halindeki 4 araca çarptı. Bir tır ise trafik ışığında bekleyen 8 otomobile çarparak hasar verdi. 2 kazada, 14 araç hasar aldı.
    • DHA
    • 19.01.2021 - 07:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir’de zincirleme kazalar peş peşe geldi: 14 araç hasar gördü

    İzmir’in Çiğli ilçesi Nazım Hikmet Ran Caddesi’nde alkollü olduğu öne sürülen bir sürücü, cipi ile seyir halinde olduğu sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çıktı.

    Kontrolden çıkan cip daha sonra park halinde bulunan 4 araca çarparak hasar verdi.

    3 KİŞİ KOŞARAK KAÇTI

    Kaza sonrası, cipte bulunan 3 kişi, görgü tanıklarının ifadesine göre olay yerinden koşarak kaçtı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine polis ekipleri sevk edildi.

    Olay yerine gelen polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Soruşturma kapsamında, cip sürücüsünün yakalanması için çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı.

    İzmir’de zincirleme kazalar peş peşe geldi: 14 araç hasar gördü #1

    TIR IŞIKTA BEKLEYEN 8 ARACA HASAR VERDİ

    Öte yandan, Bornova ilçesi Kemalpaşa Caddesi’nde de, seyir halinde olan Şaban Ç. idaresindeki 35 AL 9086 plakalı tır, iddiaya göre freni tutmayınca ışıkta bekleyen 8 araca çarparak hasar verdi.

    Meydana gelen kazada, 5 kişinin yaralandığı öğrenildi.

    İzmir’de zincirleme kazalar peş peşe geldi: 14 araç hasar gördü #2

    EHLİYETİNİN OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

    Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, tır sürücünün ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı. Polis ekiplerinin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

    İzmir’de zincirleme kazalar peş peşe geldi: 14 araç hasar gördü #3

    İzmir’de zincirleme kazalar peş peşe geldi: 14 araç hasar gördü #4

    İzmir’de zincirleme kazalar peş peşe geldi: 14 araç hasar gördü #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir