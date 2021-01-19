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İzmir’de zincirleme kazalar peş peşe geldi: 14 araç hasar gördü

İzmir’de zincirleme kazalar peş peşe geldi: 14 araç hasar gördü

Alkollü olduğu iddia edilen bir sürücü otomobili ile park halindeki 4 araca çarptı. Bir tır ise trafik ışığında bekleyen 8 otomobile çarparak hasar verdi. 2 kazada, 14 araç hasar aldı.