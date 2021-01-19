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- İzmir’de zincirleme kazalar peş peşe geldi: 14 araç hasar gördü
İzmir’de zincirleme kazalar peş peşe geldi: 14 araç hasar gördü
- DHA
- 19.01.2021 - 07:27
İzmir’in Çiğli ilçesi Nazım Hikmet Ran Caddesi’nde alkollü olduğu öne sürülen bir sürücü, cipi ile seyir halinde olduğu sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çıktı.
Kontrolden çıkan cip daha sonra park halinde bulunan 4 araca çarparak hasar verdi.
3 KİŞİ KOŞARAK KAÇTI
Kaza sonrası, cipte bulunan 3 kişi, görgü tanıklarının ifadesine göre olay yerinden koşarak kaçtı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında, cip sürücüsünün yakalanması için çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı.
TIR IŞIKTA BEKLEYEN 8 ARACA HASAR VERDİ
Öte yandan, Bornova ilçesi Kemalpaşa Caddesi’nde de, seyir halinde olan Şaban Ç. idaresindeki 35 AL 9086 plakalı tır, iddiaya göre freni tutmayınca ışıkta bekleyen 8 araca çarparak hasar verdi.
Meydana gelen kazada, 5 kişinin yaralandığı öğrenildi.
EHLİYETİNİN OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI
Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, tır sürücünün ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı. Polis ekiplerinin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.