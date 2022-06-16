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İzmir'deki binanın çöküş anı kamerada

İzmir'deki binanın çöküş anı kamerada

Depremde hasar gören ve yıkımına karar verilen bina kontrollü yıkım yapılmak istenirken büyük bir gürültüyle yerle bir oldu. O anlar ise kameraya yansıdı.