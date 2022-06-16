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    İzmir'deki binanın çöküş anı kamerada

    Depremde hasar gören ve yıkımına karar verilen bina kontrollü yıkım yapılmak istenirken büyük bir gürültüyle yerle bir oldu. O anlar ise kameraya yansıdı.
    • 16.06.2022 - 08:50
    • Güncelleme : 16.06.2022 - 09:56
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    İzmir'deki binanın çöküş anı kamerada

    İzmir'deki bir bina 30 Ekim 2020'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremde ağır hasar görmüştü ve yıkılmasına karar verilmişti.

    Bayraklı ilçesi Mansuroğlu Mahallesi'nde bulunan binanın kontrollü şekilde yıkımı için dün çalışma başlatıldı.

    Bir anda çöktü

    Kepçe ile kontrollü şekilde yıkılmak istenen bina bir anda çöktü. Binanın çökmesiyle ortamı büyük bir toz bulutu sararken, o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Öte yandan, büyük bir gürültüyle çöken bina mahalle sakinlerini paniğe sevk ederken, sosyal medyada paylaşılan görüntülere çok sayıda vatandaştan tepki yağdı.

    İzmir'deki binanın çöküş anı kamerada ViDEO

    İzmir deki binanın çöküş anı kamerada #1

    İzmir deki binanın çöküş anı kamerada #2


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