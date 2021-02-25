İzmir'de engelli genci darp eden 2 kişi tutuklandı

Gaziemir ilçesinde engelli bakım evinde zihinsel engelli bir kişiyi darp eden şahısların, cep telefonu görüntüleri ortaya çıkınca 2 kişi tutuklandı.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bulunan özel bir engelli bakım merkezinde, zihinsel engelli bir kişinin darp edildiği iddia edilmişti.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Olayın cep telefonuyla çekilmiş görüntüleri ortaya çıkması üzerine, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, engelli bakım merkezinde meydana gelen şiddet olayıyla ilgili inceleme başlattığı ve olaya karışanlarla ilgili suç duyurusunda bulunulduğu açıklandı.

Ardından İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cep telefonu ile kaydedilen görüntüleri incelemeye aldı.

İzmir'deki bir bakım evinde engelli genci darp eden 2 kişi tutuklandı VİDEO

TOKAT ATIP TEHDİT ETTİLER

Görüntülerde, zihinsel engelli kişiyi darbeden, yere yatırıp tokat atan ve terlikle vuran, su ve yemek vermemekle tehdit eden biri kadın 3 bakıcının yer aldığı görüldü.

3 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.