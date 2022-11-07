Haraca bağlamak istedikleri gece kulübüne giden 4 kişi, işletme sahibi kardeşlerle kavgaya tutuştu. Silahların çekildiği kavgada 1 kişi ağır yaralandı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İzmir’in Konak ilçesi Çankaya semti Şehit Fethi Bey Caddesi'ndeki gece kulübünde, 2 Kasım günü iki grup arasında kavga çıktı.

Remzi K. ile kardeşi Murat K.'nin işlettiği kulübü haraca bağlamak istediği iddia edilen Sercan B. ile yanındaki 3 kişi arasında çıkan kavgada, C.B. tabanca ile ağır yaralandı.

Olayın ardından 2 kardeş, polise giderek teslim oldu.

2 kardeş gözaltına alındı

İfade veren 2 kardeş, haraç isteyen kişilerin çalışanları darbettiğini, ardından silahlı kavga çıktığını söyledi.

Haraç iddiaları sonrası polis de harekete geçti.

Ekipler, Sercan B. ile yanındaki M.A. ve E.A.'yı operasyonla gözaltına aldı.

Silahlı kavga kamerada

Silahlı kavga, gece kulübünün güvenlik kameralarına yansıdı…

Görüntülerde; mekana gelen Sercan B. ile yanındakilerin bar kısmında 2 kişi ile tartışıp, tokat attıkları, bardaki kişinin de belinden çıkardığı tabancayı ateşlediği anlar yer aldı.

Polis ayrıca Sercan B. ile yanındakilerin daha önce de birçok suça karıştığını belirledi.

Sercan B.'nin, haraca bağlamak istediği ileri sürülen başka bir kişiyi, odaya kapatıp, sopayla darbettiği görüntüler ortaya çıktı.

İzmir’deki bir gece kulübünde silahlı kavga VİDEO

Tedavisi sürüyor

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, savcılıkça serbest bırakıldı.

DHA’nın haberine göre teslim olan 2 kardeş ise ifadeleri sonrası salıverildi.

Durumu ağır olan C.H.'nin de tedavisinin sürdüğü, hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.