Dolar
8.4923
0.9641%
Euro
9.9055
0.6513%
Altın
1892.01
-0.7438%
Borsa
1157.89
0.6239%
G. Altın
515.786
0.1639%
Bitcoin
115796.07
-0.1216%
EXEN Coin
12.05
4.50%
15ºC
İstanbul
Çok bulutlu 15 C

    İzmir'deki depremde doktor Zarife Doğan'ın cansız bedenine ulaşıldı

    Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 108 saat sonra acı haber geldi. Ekiplerin enkaz üzerinde yaptıkları çalışmaların ardından doktor Zarife Doğan’ın cansız bedenine ulaşıldı.
    • İHA
    • 04.11.2020 - 06:53
    • Güncelleme : 04.11.2020 - 07:10
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir'deki depremde doktor Zarife Doğan'ın cansız bedenine ulaşıldı

    Merkez üssü Seferihisar açıkları olan depremin ardından Bayraklı ilçesinde bulunan Rıza Bey Apartmanı yerle bir olmuştu.

    Depremin 108’nci saati itibariyle enkaz bölgesinde hareketli dakikalar yaşandı. Enkazdan bir sesin gelmiş olabileceğine yönelik ekipler o bölgede çalışmalarını yoğunlaştırırken, deprem bölgesinde enkaz altından gelecek bir mutlu haberi bekleyen vatandaşlar ise umutlu gözler ile ekiplerin çalışmasını takip etti.

    ZARİFE DOĞAN'IN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

    Enkaz üzerinde termal kameralar ile çalışmalar yapılırken, sedye ve ambulans ise olay yerinde hazır bekletildi.

    Yaklaşık 40 dakikalık çalışma esnasında alanda büyük bir sessizlik hakim olurken, umutlar bir anda yerini gözyaşına bıraktı.

    Doktor Zarife Doğan’ın cansız bedeni ekipler tarafından enkaz altından çıkartıldı. Doğan’ın cansız bedeni Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

    İzmir'deki depremde doktor Zarife Doğan'ın cansız bedenine ulaşıldı İZLE

    İzmir deki depremde doktor Zarife Doğan ın cansız bedenine ulaşıldı #1

    İzmir deki depremde doktor Zarife Doğan ın cansız bedenine ulaşıldı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir