İzmir'deki dolandırıcılık olayından yeni ayrıntılar: 5 milyarı aşkın vurgun yapıldı 3 binden fazla kişiyi yüksek faiz getirisiyle dolandıran Ocakçı Holding sahibi Sedat Ocakçı'nın büyük vurgununda miktar belli oldu. Mağdurlardan 5 milyar 123 milyon TL toplandığı ortaya çıktı.

İHA

Son günlerde yaşanan dolandırıcılık olayına bir yenisi daha eklendi.

Olayın adresi ise bu kez İzmir.

Büyük vurgunun yapıldığı olayda, Ocakçı Holding'in sahibi Sedat Ocakçı, kurduğu sistemle yüzlerce kişiyi yüksek faiz getirisiyle kandırdı.

FETÖ'den ihraç edildi

Öğrenciden emekliye, ev hanımından iş insanına kadar birçok vatandaştan topladığı paralarla kayıplara karışan Ocakçı, mağdurların şikayeti üzerine okları üzerine çekti.

Öte yandan şahsın FETÖ'den ihraç edildiği de ortaya çıktı.

Kaçma hazırlığındayken yakalandılar

Eşi Seçilay Ocakçı’ya lüks hediyeler alan Ocakçı'nın paylaşımlarına ulaşıldı.

Ardından ekipler harekete geçti ve geçtiğimiz çarşamba günü yurt dışına çıkış hazırlığında oldukları esnada saklandıkları ikamette İzmir polisi tarafından kıskıvrak yakalandı.

"Paralar faaliyette"

Farklı illerde de yakalanan şahıslarla beraber toplamda 32 şüpheli, eş zamanlı olarak adliyeye sevk edildi.

Sevk sırasında basın mensuplarının "Paralar nerede?" sorusuna Sedat Ocakçı, "Herkes parasını alacak, paralar faaliyette." dedi.

5 milyar 123 milyon TL ile kaçtı

Olaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

3 bin 100 mağdurun olduğu ortaya çıkan olayda, Sedat Ocakçı, yeğeni Siber Güvenlik Uzmanı Salih Han'ın holdinge ait 5 milyar 123 milyon TL'lik soğuk cüzdanla Dubai’ye kaçtığını iddia etti.

Paraları ödeyeceğini söyleyen ve o süreçte kayıplara karışan iş insanı Sedat Ocakçı’nın aylık yüzde 17’lik faiz verileceği vaadiyle paralar toplandığı ve bu şekilde büyük vurgun yaptığı öğrenilmişti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)