Magandalar vatandaşların hayatını riske atmaya devam ediyor. Düğün konvoyunda üstü açık arabadan silahla havaya ateş açıldı. Tehlikeli anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bu kez tehlikeli anların adresi İzmir...

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Süleyman Demirel Mahallesi'nde gelin almaya gelen araçlar düğün konvoyu oluşturdu.

SEYİR HALİNDE HAVAYA ATEŞ AÇTILAR

Seyir halinde olan gelin arabası ve arkasında bulunan konvoyda bulunan araçlardan birinden silahla havaya ateş açılmaya başlandı.

İzmir'deki düğün konvoyunda havaya ateş açıldı ViDEO







SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Hem kendi hem de başka sürücülerin canlarının hiçe sayıldığı görüntüler, mahalle sakinleri tarafından cep telefonlarıyla saniye saniye kaydedildi.

KİMSEYE İSABET ETMEDİ

Kameralara yansıyan görüntülerde, magandaların rahat tavırları ise pes dedirtti.

Açılan ateş kimseye isabet etmedi.