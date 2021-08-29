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    İzmir'deki düğün konvoyunda havaya ateş açıldı

    Magandalar vatandaşların hayatını riske atmaya devam ediyor. Düğün konvoyunda üstü açık arabadan silahla havaya ateş açıldı. Tehlikeli anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 29.08.2021 - 17:21
    • Güncelleme : 29.08.2021 - 17:36
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    İzmir'deki düğün konvoyunda havaya ateş açıldı

    Bu kez tehlikeli anların adresi İzmir...

    İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Süleyman Demirel Mahallesi'nde gelin almaya gelen araçlar düğün konvoyu oluşturdu.

    SEYİR HALİNDE HAVAYA ATEŞ AÇTILAR

    Seyir halinde olan gelin arabası ve arkasında bulunan konvoyda bulunan araçlardan birinden silahla havaya ateş açılmaya başlandı.

    İzmir'deki düğün konvoyunda havaya ateş açıldı ViDEO

    İzmir deki düğün konvoyunda havaya ateş açıldı #1

    SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

    Hem kendi hem de başka sürücülerin canlarının hiçe sayıldığı görüntüler, mahalle sakinleri tarafından cep telefonlarıyla saniye saniye kaydedildi.

    KİMSEYE İSABET ETMEDİ

    Kameralara yansıyan görüntülerde, magandaların rahat tavırları ise pes dedirtti.

    Açılan ateş kimseye isabet etmedi.

    İzmir deki düğün konvoyunda havaya ateş açıldı #2

    İzmir deki düğün konvoyunda havaya ateş açıldı #3

    İzmir deki düğün konvoyunda havaya ateş açıldı #4

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