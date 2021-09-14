İzmir'deki fenomene cinsel organ fotoğrafı atılmasında kovuşturmaya yer görülmedi

Sosyal medya fenomeni olan 20 yaşındaki Eda Yön, sosyal medyadan cinsel organ fotoğrafı aldı. Açılan davada profilin herkese açık olması nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

İzmir'de yaşayan 20 yaşındaki Eda Yön isimli genç kız, bir sosyal medya platformunda 2,4 milyon takipçiye sahip.

Dançılık da yapan Eda Yön'e 10 Haziran tarihinde O.C. isimli şahıs, internet üzerinden cinsel organının fotoğrafını gönderdi.

Altında bir metnin de yer aldığı mesajı gören Yön, avukatı aracılığıyla savcılığa gidip, şikayette bulundu.

KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA KARAR VERİLDİ

28 Haziran 2021 tarihinde savcılık, 'Şikayetçinin, Instagram hesabını gizliye alması durumunda bu kişilerden bu tarz mesajların gelmeyeceği gözetilerek' kovuşturmaya yer olmadığı kararı verdi.

AYM'YE BAŞVURULACAK

İzmir Sulh Ceza Hakimliği'ne yapılan itirazın da aynı gerekçeyle reddedilmesi üzerine Avukat Çetinkaya, Anayasa Mahkemesi'ne başvuracaklarını söyledi.

"TABİİ Kİ HESAPLARIM AÇIK OLACAK"

Fenomen olduğu için sosyal medya hesabını açık olarak kullanmak durumunda olduğunu belirten Eda Yön, "Bu düşünce beni oldukça üzen yersiz bir kalıp. Kadın cinayetleri, taciz ve tecavüz vakalarında suçlunun suçundan çok 'Kadının o saatte orada ne işi var?', 'Neden etek giymiş?' gibi özgürlüğümüzü kısıtlayıcı düşüncelerden bir farkı yok. Ben bir TikTok fenomeni ve aynı zamanda sosyal medya influenceriyim. Tabii ki bu koşullarda sosyal medya hesaplarım herkesin erişimine açık olacaktır. Fakat bu durum, sosyal medyadaki kullanıcıların bana veya sosyal medyada tanınan diğer kişilere hakaret etmesi veya cinsel taciz içerikli mesajlar atmaları hakkını onlara tanımaz." ifadelerini kullandı.

"ÜZÜNTÜ VERİCİ BİR DURUM"

Kararı değerlendiren Yön'ün avukatı Alperen Çetinkaya, durumun kaygı ve üzüntü verici olduğunu söyledi. Çetinkaya, "Müvekkilim bir sosyal medya fenomenidir. Sadece bu nedenle dahi hesabını veya mesaj isteklerini gizlemesi mümkün değildir. Kaldı ki sırf tacizcinin birisi kendisini taciz etmesin diye kişisel özgürlük alanının kısıtlanması tavsiyesi ile savcılık makamının hem de Sulh Ceza Hakimliği'nin aynı görüşü paylaşarak soruşturmayı kapatması kaygı ve üzüntü verici bir durumdur." dedi.

İzmir'de sosyal medya üzerinden tacize uğrayan dansçı Eda Yön VİDEO



"AÇIK HESAPLAR TACİZCİLERİN HEDEFİ HALİNE GELECEKTİR"

Kararı Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacaklarının altını çizen Avukat Çetinkaya, "Bu bakış açısı, 'Kadın mini etek giymezse, taciz de olmaz' diyenlerle aynı bakış açısının paylaşılmasıdır. Tacizci taciz etmesin diye, müvekkilimin kendi özgürlük alanının kısıtlanmasının istenmesi hiçbir hukuk normuna uymamakla birlikte, hukuku bir kenara bırakırsak hiçbir insanlık normuna da uymamaktadır. Tacizci yerine mağduru cezalandıran, sosyal medya dahil her yerin özellikle kadınların tacize uğraması noktasında suç mahalli haline getirecek, gerçek adalet yerine erkek adaletini baz alan zihniyetle yazılmış, çağı yakalayamayan, hukuki nitelendirmeden uzak, kişinin hak ve özgürlüğünü kısıtlayan bu kararı Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacağız. Aksi halde başta kadınlar olmak üzere hesabı gizli olmayan tüm hesap sahipleri tacizcilerin ve zorbaların hedefi haline gelecektir." ifadelerini kullandı.









