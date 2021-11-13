İzmir'deki fenomenlere 'dolandırıcılık' tutuklaması

Sosyal medya fenomenlerinin de içinde bulunduğu dolandırıcılara yönelik yürütülen operasyonda gözaltına alınan 18 kişiden 16'sı tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nün başlattığı sosyal medya dolandırıcılarına yönelik soruşturmalar hala devam ediyor.

Ekipler, ihbar üzerine sosyal medyada para ödülü kazanıldığı belirtilip, vatandaştan para alarak, dolandırıcılık yaptığı öne sürülen suç şebekesine yönelik soruşturma başlattı.

Dolandırıcılık şebekesinin, kullanıcıları sosyal medya üzerinden oynanan oyundan para ödülü kazanacaklarını ancak belli miktarda 'vergi' vererek ödülü alabilecekleri yalanıyla kandırdığını tespit etti.

18 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis,10 Kasım'da düzenlediği eş zamanlı operasyonlarla aralarında sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu ve Yeşim Aydın'ın da bulunduğu 18 kişiyi gözaltına aldı.

"SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM"

Tutuklanan Simge Barankoğlu'nun, ifadesinde, "Sosyal medya fenomeniyim. Geçimimi reklam alarak sağlıyorum. Soruşturmaya konu bu eylem de diğer reklamlar gibiydi. Ben tarafları ve müştekileri tanımıyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

"BEN DE İŞİM BU OLDUĞU İÇİN KABUL ETTİM"

Diğer bir tutuklanan isim Yeşim Aydın'ında "Geçimimi sosyal medyada reklam yaparak sağlıyorum. Bu kişiler benimle temasa geçip reklam vermek istediklerini söyledi. Ben de işim bu olduğu için kabul ettim. Böyle bir dolandırıcılık suçunun işlendiğini bilseydim asla kabul etmezdim. Bana verilen isim ve soyadlarının sahte olduğunu emniyette öğrendim. Kimseyi dolandırmak için çalışmadım. Müşteki hiçbiri ile iletişime geçmedim, para istemedim. Sadece reklam ücreti aldım. Çok üzgünüm" dediği öğrenildi.

16 KİŞİ TUTUKLANDI

Polisteki işlemlerinin ardından dün akşam adliyeye sevk edilen şüphelilerden Barankoğlu ve Aydın'ın da aralarında bulunduğu 16'sı tutuklandı. 2'si ise serbest bırakıldı.