İzmir'deki genç, annesini evde boğazı kesilmiş halde buldu

Evinde boğazı kesilmiş ve pompalı tüfekle vurulmuş halde annesini bulduğunu söyleyen genç, adliyeye sevk edildi.

Geçtiğimiz 15 Şubat Pazartesi günü saat 14.30 sıralarında, İzmir'in Konak ilçesine bağlı Tepecik Boğaziçi Mahallesi'nde yaşayan Oğuz A., işçi olarak çalıştığı fabrikadan 3 ay önce emekli olan annesi Sibel A.'yı, evlerinde boğazı kesilmiş ve başından pompalı tüfekle vurulmuş halde buldu.

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri tarafından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sibel A., doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

OĞLU FERYAT ETTİ

Uyuşturucu etkisinde olduğu öne sürülen Oğuz A. ise, kendisini yerlere atarak, "Anne, kafam güzel değil. Ben benden gitmişim." diye feryat etti. Başka bir suç nedeniyle koyulduğu cezaevinden kısa süre önce çıktığı belirlenen Oğuz A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

"TÜFEĞİ KENDİSİNE ZARAR VERMEMESİ İÇİN SAKLADIK"

Kadının ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında evde geniş çaplı arama yapan polis ekipleri, olayda kullanılan pompalı tüfeği, bir üst kattaki dairede buldu.

Tüfeği üst kata saklayanların ise Sibel A.'nın eniştesi M.U. ile yeğeni T.B. (17) olduğu belirlendi. Gözaltına alınan M.U. ve T.B., ifadelerinde, tüfeği, Oğuz A.'nın kendisine zarar vermemesi için sakladıklarını söyledi.

SWAP ANALİZİ YAPILACAK

Suçlamaları kabul etmeyen 3 şüpheli, bugün adliyeye sevk edilirken, Sibel A.'nın ölümündeki sır perdesini, yapılacak swap analizinin aralaması bekleniyor.









