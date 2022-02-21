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    İzmir'deki Gölcük Gölü'nde kadın cesedi bulundu

    Ödemiş ilçesinde boğularak öldüğü sanılan kadının cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken, jandarma kimliğinin tespit edilebilmesi için çalışma başlatıldı.
    • DHA
    • 21.02.2022 - 19:59
    • Güncelleme : 21.02.2022 - 20:24
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    İzmir'deki Gölcük Gölü'nde kadın cesedi bulundu

    İzmir'in Ödemiş ilçesi, Gölcük mahallesindeki Gölcük Gölü kenarında piknik yapan vatandaşlar, bugün 14.30 sıralarında, suda bir kadın cesedi olduğunu fark ederek, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

    ÜZERNDEN KİMLİK ÇIKMADI

    İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, cesedi sudan çıkardı.

    Üzerinde herhangi bir darp, kesici ve delici alet yarası bulunmayan ve suda boğulma sonucu öldüğü sanılan kadının üzerinden kimliğini belirten bir belge çıkmadı.

    Kadının cesedi savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Soruşturma başlatan jandarma, cesedin kime ait olduğunun tespiti için çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını ve kayıp ihbarlarını incelemeye aldı.

    İzmir'deki Gölcük Gölü'nde kadın cesedi bulundu VİDEO

    İzmir deki Gölcük Gölü nde kadın cesedi bulundu #1


    İzmir deki Gölcük Gölü nde kadın cesedi bulundu #2

    İzmir deki Gölcük Gölü nde kadın cesedi bulundu #3


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