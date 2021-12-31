Buca ilçesindeki ilkokulda 2'nci sınıf öğrencisinin, okula giren şahıs tarafından ağızı koli bandıyla kapatılarak taciz edildiği iddia edildi.

İzmir'in Buca ilçesindeki ilkokulda taciz iddiası, velileri harekete geçirdi.

İddiaya göre, 18 yaşından küçük olduğu tahmin edilen kişi, kardeşini görmek amacıyla okula girdi, ardından okul tuvaletinde 7 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz etti.

VELİLERDEN YÖNETİME TEPKİ

Küçük kızın çığlıklarının ardından olayın duyulmasıyla veliler, okula gelerek yönetime tepki gösterdi

İzmir'deki ilkokulda taciz iddiası VİDEO

TACİZ İDDİALARI YALANLANDI

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise güvenlik kamerası kayıtlarında bir çocuğun içeri girdiği, 2 dakika sonra çıkış yaptığı, taciz iddialarının doğru olmadığı belirtildi.

"AĞZINI KOLİ BANDIYLA KAPATARAK TACİZ EDİYOR"

Velilerden Sevda Bayındır, çocuğunun, okulun 1-B sınıfında okuduğunu belirterek, "Benim çocuğum başka sınıfta okuyor, ben de sınıf annesiyim. 2'nci sınıftaki bir kız öğrencimiz, ders sırasında tuvalete gitmek istiyor. Dışarıdan gelen birisi, kızın ağzını koli bandıyla kapatarak taciz ediyor. Tuvalete giden öğrenci geri gelmekte gecikince, öğretmen kontrol etmesi için başka birini gönderiyor. Kontrol etmek için tuvalete giden çocuk çığlık atınca olay ortaya çıkıyor. Bize olay hakkında hiçbir şekilde bilgi verilmiyor." dedi.

"ÇOCUKLARIMI BAŞKASI GÖTÜREBİLİRDİ"

Bir diğer veli Özlem Atagün ise "Okula geldim, içeri girip 2 kız çocuğumu alıp, çıktım. Bir kişi de gelip bana 'Sen kimsin' diye sormadı. Çocuklarımı başkası da alıp, götürebilirdi." şeklinde konuştu.

Okuldaki diğer veliler ise daha önce de taciz olaylarının yaşandığını ileri sürerek, okul yönetimini önlem almaya davet etti.