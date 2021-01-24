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    İzmir'deki inşaat hırsızları yakalandı

    Bir inşaattan hırsızlık yaptıktan sonra plakasız araçla başka bir araca çarparak kaçmaya çalışan şahıslar, jandarma tarafından yakalandı.
    • DHA
    • 24.01.2021 - 15:54
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    İzmir'deki inşaat hırsızları yakalandı

     

    23 Ocak tarihinde İzmir İl Jandarma Komutanlığı ihbar hattına, Güzelbahçe ilçesi Yelki Mahallesinde inşaattan hırsızlık gerçekleştiği ihbarı yapıldı.

    Kısa sürede bölgeye giden ekipler yaptıkları araştırmalarda hırsızlığı gerçekleştiren kişilerin kırımızı renkli plakasız bir araçla bölgeden kaçtıklarını, kaçarken ise bölgede bulunan başka bir araca çarptıklarını belirledi.

    MERKEZDE YAKALANDILAR

    Hırsızların kaçtığı istikametteki kamera görüntülerini inceleyen jandarma ekipleri C.E ve N.C isimli iki kişiyi Güzelbahçe ilçe merkezinde yakaladı.

    4 FARKLI HIRSIZLIK OLAYINA KARIŞTILAR

    Yakalanan zanlıların farklı tarihlerde Güzelbahçe ilçesinde 3 ayrı mahallede 4 farklı hırsızlık olayına daha karıştıkları belirlendi.

    TUTUKLANDILAR

    İki zanlının çaldığı malzemeler sahiplerine teslim edilirken, C.E ve N.C çıkarıldıkları İzmir 5. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak Şakran Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

    İzmir deki inşaat hırsızları yakalandı #1

    İzmir deki inşaat hırsızları yakalandı #2

    İzmir deki inşaat hırsızları yakalandı #3

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