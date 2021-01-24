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- İzmir'deki inşaat hırsızları yakalandı
İzmir'deki inşaat hırsızları yakalandı
- DHA
- 24.01.2021 - 15:54
23 Ocak tarihinde İzmir İl Jandarma Komutanlığı ihbar hattına, Güzelbahçe ilçesi Yelki Mahallesinde inşaattan hırsızlık gerçekleştiği ihbarı yapıldı.
Kısa sürede bölgeye giden ekipler yaptıkları araştırmalarda hırsızlığı gerçekleştiren kişilerin kırımızı renkli plakasız bir araçla bölgeden kaçtıklarını, kaçarken ise bölgede bulunan başka bir araca çarptıklarını belirledi.
MERKEZDE YAKALANDILAR
Hırsızların kaçtığı istikametteki kamera görüntülerini inceleyen jandarma ekipleri C.E ve N.C isimli iki kişiyi Güzelbahçe ilçe merkezinde yakaladı.
4 FARKLI HIRSIZLIK OLAYINA KARIŞTILAR
Yakalanan zanlıların farklı tarihlerde Güzelbahçe ilçesinde 3 ayrı mahallede 4 farklı hırsızlık olayına daha karıştıkları belirlendi.
TUTUKLANDILAR
İki zanlının çaldığı malzemeler sahiplerine teslim edilirken, C.E ve N.C çıkarıldıkları İzmir 5. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak Şakran Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.