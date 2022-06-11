İzmir'deki kahvehanede oyun sırasında cinayet

Oyun oynadığı sırada kahvehaneyi basan saldırgan tarafından vurulan Ahmet Aslan, hayatını kaybetti.

İzmir Bayraklı Gümüşpala Mahallesi'nde bulunan kahvehanenin bahçesinde arkadaşlarıyla okey oynayan Ahmet Aslan, kimliği belirlenemeyen kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırgan, hadisenin ardından kayıplara karışırken olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yeri incelendi

Polis ekipleri, bölgeyi güvenlik çemberine alarak çalışma başlatırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri de bölgede incelemede bulundu.

Yaşamını yitirdi

Vücuduna 3 mermi isabet eden 35 yaşındaki Ahmet Aslan ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma başlatıldı

Öte yandan İHA'nın haberine göre; olayla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde görgü tanıklarının ifadelerini alan ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.



