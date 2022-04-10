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- İzmir'deki kazada karı-koa, sıkışan otomobilden kurtarıldı
İzmir'deki kazada karı-koa, sıkışan otomobilden kurtarıldı
- DHA
- 10.04.2022 - 09:44
Bursa'nın Buca ilçesinden Bornova ilçesine seyahat eden Mehmet Özden, saat 00.20 sıralarında Yeşildere Yolu Vezir Suyu Su Kemeri yakınlarında kaza yerinden kaçan başka bir araç sıkıştırdı.
Bunun üzerine otomobilinin direksiyon kontrolünü yitiren Özden, refüjü aşarak yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Özden ve eşi Halime Özden (56) otomobilde sıkışarak yaralandı.
Sıkıştıkları otomobilden kurtuldular
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralı karı- kocayı sıkıştıkları otomobilden çıkardı.
Sağlık durumları iyi
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı karı- koca Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan karı- kocanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı