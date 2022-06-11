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    İzmir'deki kazada şoförün cesedi, aracın uzağında bulundu

    Seyir halinde ilerlerken bir anda denize düşüp kaza yapan aracın şoförü, olay yerinin uzağında bulunudu.
    • 11.06.2022 - 16:52
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    İzmir'deki kazada şoförün cesedi, aracın uzağında bulundu

    İzmir'in Çeşme ilçesi Şifne Mahallesi'nde bir ihbarı değerlendiren ilçe emniyet ekipleri devriye sırasında denize düşmüş bir araç tespit etti.

    Aracın içinde ve yakınlarında yapılan aramada kimseye rastlanmazken aracın içinden çıkan bir kişinin yakındaki bir otele gittiği bilgisine ulaşan polis ekipleri, F.S.U. isimli şahısdan olayı anlatmasını istedi.

    Arkadaşı olayı anlattı

    18 yaşındaki F.S.U., kazanın ardından aracın içinden çıktıklarını, otel yönüne doğru yürürken araziye giden yola girdiklerini ve o sırada Gökhan Atik'in belinden silahını çıkararak havaya bir el ateş ettiğini, bunun üzerine kendisinin korkarak, yakındaki otele koşarak kaçtığını öne sürdü.

    Ceset aracın uzağında bulundu

    Aldıkları bilgiler üzerine alanda araştırma yapan polis ekipleri, aracın uzağında bir noktada Gökhan Atik'in cansız bedenine ulaşırken kişinin intihar ettiğinin üzerinde durdu.

    Soruşturma başlatıldı

    İHA'nın haberine göre; olayla ilgili soruşturma başlatılırken F.S.U'nun sorgusu ise devam edildiği öğrenildi.

    İzmir deki kazada şoförün cesedi, aracın uzağında bulundu #1

    İzmir deki kazada şoförün cesedi, aracın uzağında bulundu #2


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