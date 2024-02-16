İzmir'deki milyarlık vurgunun baş şüphelisi Sedat Ocakcı: FETÖ'cülerin hedefi olmuş olabilirim İzmir'de kurduğu holding üzerinden yüksek gelir vaadiyle 5 milyar 123 milyon TL vurgun yaptığı şüphesiyle gözaltına alınıp tutuklanan Ocakcı Holding sahibi Sedat Ocakcı, hakimlikteki ifadesinde FETÖ'cülerin hedefi olmuş olabileceğini söyledi.

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DHA

Türkiye'de son dönemde yüksek meblağlı dolandırıcılık skandalları dikkat çekiyor.

Son çarpıcı örnek İzmir'den.

Dünyanın ilk şehir tokeni olan İzmir Token'i halka arz eden Barış Turgut'la yaptığı protokol sonucu, 15 milyonluk yatırım yaparak gündeme gelen Ocakcı Holding'de, holdingin sahibi Sedat Ocakcı'nın yeğeni siber güvenlik uzmanı Salih Han, 1 Ocak'ta kuruma ait 2,5 milyar liralık soğuk cüzdanla Dubai'ye kaçtı.

Yüksek kâr vaadiyle paralarını verenler, dolandırıldıkları iddiasıyla polise şikayetçi oldu.

Şüphelilerin, satışını yaptıkları token ile kripto piyasalarında para kazandıracaklarını vadettiği, ayrıca drone fabrikası kurarak da yine kâr sözü verdikleri öğrenildi.

Şüphelilerin, 3 bin 100 kişiden yaklaşık 5 milyar 123 milyon TL topladıkları öne sürüldü.

"Yazılım geliştirdim, düşüşte zarar etmiyorum"

Sedat Ocakcı'nın ilk olarak, borsada değerlendirdiğini söyleyerek para toplamaya başladığı, ardından kripto paraya girdiği, sonrasında yazılım firması kurduğu öğrenildi.

Kripto için para topladığı sırada vatandaşları, 'Bir yazılım sistemi geliştirdim. Bu sayede borsa ve kripto para işinde piyasanın iniş veya çıkış dönemleri yaşansa bile hiç kaybetmiyorum.' diyerek ikna ettiği belirtildi. Sedat Ocakcı'nın, en az yüzde 17 kâr vadettiği de kaydedildi.

Yeğeni kaçınca ödeme yapamadı

Sedat Ocakcı'nın, yakın dönemde bütün varlığı kripto borsasına aktardığı, soğuk cüzdana yüklediği, bu varlığı şoförüyle İstanbul'daki kuzeni Salih Han'a gönderdiği öğrenildi. Salih Han'ın bu soğuk cüzdan ile Dubai'ye kaçması üzerine Ocakcı'nın 31 Ocak'a kadar yatırımcıya ödeme yapmaması üzerine mağdurların, Emniyet Müdürlüğü'ne şikayetçi oldukları kaydedildi.

7 Şubat'ta düğmeye basıldı

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı, dolandırıcılık iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Savcılığın talimatıyla 7 Şubat sabahı harekete geçen İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve nitelikli dolandırıcılık' suçlarından haklarında gözaltı kararı çıkarılan, aralarında, Ocakcı Holding sahibi Sedat Ocakcı, eşi Seçilay Ocakcı (30) ve holdinge bağlı bir şirketin genel müdür yardımcısı emekli Tuğgeneral Mehmet Rıfat Alkan'ın da bulunduğu 30 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Ocakcı Holding ve bağlı işletmelerinde arama yapıldı.

Eşi ile kaçarken yakalandı

Ocakcı çifti, İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin desteğiyle Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Adana'da saklandıkları kiralık evde yakalandı. Ocakcı çiftinin, operasyon öncesi Türkiye'yi terk etmeye çalıştıkları ortaya çıktı.

1 Ocak 2023'te Ocakcı Holding'i kurduğu belirtilen Sedat Ocakcı hakkında ilk olarak geçen 1 Şubat'ta İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne şikayette bulunulduğu bildirildi. Şikayetin ardından emniyetin talebiyle mahkeme tarafından hakkında yurt dışı çıkış yasağı getirildiği kaydedilen Ocakcı'nın, 5 Şubat'ta Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan eşiyle yurt dışına gitmeye çalıştığı, ancak hakkındaki yurt dışı çıkış yasağını öğrenince Adana'ya geçip, eşyalı kiralık ev tuttuğu belirtildi. Sedat Ocakcı'nın Adana'ya gitmesindeki amacının, buradan da yasa dışı yollardan Kıbrıs'a gitmek olduğu öğrenildi.

Yozgat'ta drone fabrikası vaadi boş çıktı

Operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 29'u yakalandı. Ayrıca 1 kişi yardım ve yataklıktan, Ankara'da 2 şüpheli de Sedat Ocakcı ile iş birliği yaptığı tespitiyle gözaltına alındı. Böylelikle İzmir merkezli Antalya, Ankara ve Aksaray'da gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 32 kişi gözaltına alındı.

1 şüpheli ise halen aranıyor. Şüpheliler arasındaki emekli Tuğgeneral Mehmet Rıfat Alkan'ın, üsteğmen olarak görev yaptığı Türk Silahlı Kuvvetleri'nden FETÖ soruşturmasında 2019 yılında ihraç edilen holding sahibi Sedat Ocakcı'nın geçmişte komutanı olduğu ortaya çıktı.

Alkan'ın Yüksek Askeri Şura Toplantısı'nda alınan kararla tuğgeneral olarak görev yaptığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 30 Ağustos 2022'de emekli edildiği belirtildi. Alkan'ın, emekli olduktan sonra holdinge bağlı şirketlerden Metayıldız'ın genel müdür yardımcılığı görevini yürüttüğü kaydedildi.

Şirkete, 15 Temmuz 2023'te, Yozgat Bozok Organize Sanayi Bölgesi Yatırım Alanı'nda yer tesis edildiği öğrenildi. Drone imalatı üzerine fabrika kuracağını beyan eden şirket yetkililerinin, bu alanda 3-4 ay kadar hafriyat alım çalışması yaptığı ancak 'Bozok Organize Sanayi Meta Yıldız Dron Fabrikası Meta Yıldız Bilişim Teknolojileri Dış Ticaret Sanayi Anonim Şirketi' ibarelerinin yazılı tabelanın dışında, alanda başka hiçbir icraat gerçekleştirmediklerinin ortaya çıktığı belirtildi.

Lüks hayatlarını paylaştılar

Öte yandan Sedat Ocakcı'nın yaşadığı lüks hayat paylaştığı videoda görüldü. Holdingin bahçesinde eşiyle yürüyen Ocakcı'nın, iki büyük hediye paketinin kurdelesini eşine açtırdığı, eşinin 'İnanmıyorum' diyerek şaşkınlık yaşadığı, açılan paketlerden lüks spor araçların çıktığı görüldü. Biri siyah, diğeri kırmızı renkteki iki otomobili gören eşinin, Sedat Ocakcı'ya sarıldığı da görüntülerde yer aldı.

27 kişi tutuklandı

Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, 9 Şubat'ta adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerden holding sahibi Sedat Ocakcı, eşi Seçilay Ocakcı ile holdingdeki bir şirketin genel müdür yardımcısı emekli Tuğgeneral Mehmet Rıfat Alkan'ın da aralarında olduğu 27 şüpheliyi tutukladı.

Diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 13 Şubat'ta aranan 1 şüphelinin daha yakalanıp tutuklanması üzerine, operasyondaki tutuklu sayısı 28'e yükseldi. Ayrıca Dubai'ye kaçan Salih Han hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

Sedat Ocakcı'nın hakimlikteki ifadesi ortaya çıktı. 17 yaşından beri borsayla uğraştığını, askeriyeden ihraç edilince borsa eğitimi aldığını belirten Ocakcı, borsa robotları kullandığını ve bu nedenle zarar etmediğini söyledi.

"Beni FETÖ'cüler hedef almış olabilir"

Mağdurlara paralarını vermek ve borsadan çıkmayı istediğini söyleyen Ocakcı, soğuk cüzdanı kaçıran Salih Han'ın arkasında kimin olduğunu bilmediğini, şirketinde FETÖ'den atılan 3 kişinin bulunduğunu belirterek, "Bunlar bana karşı gelen FETÖ'cüler de olabilir. Salih'e cüzdanı nakde çevirsin diye verdim. Çalındığını, mesaj attığı zaman anladım. Dubai'ye kaçtığını öğrenince, polis merkezine giderek şikayetçi oldum. Salih hakkında yakalama kararı var. Asıl parası çalınan ve mağdur olan benim." dedi.

"Eşim sıkılmasın diye şirkette oda verdim"

Eşinin şirket faaliyetleriyle ilgisinin bulunmadığını söyleyen Ocakcı, "Evde durmasın, sosyal olsun diye ona şirkette bir oda yaptım. Odasında 'Yönetim Başkan Yardımcısı' yazmasına rağmen imza yetkisi yoktur. Soysal medyadaki paylaşımlar, ona sürprizlerimdir." dedi.

Olayların sosyal medyada yayılmasından sonra güven kaybettiğini, mafya tipli kişilerin hedefi olup tehdit aldığını belirten ve kaçarken yakalanan Ocakcı, Kıbrıs'a gitme amacının eşini ve kayınvalidesini bırakıp geri dönmek olduğunu ifade etti. Ocakcı'nın ifadesinde, "Ödemeleri yapacaktım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Suçsuzum." dediği öğrenildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)