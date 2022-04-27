İzmir'deki motosiklet hırsızları yakalandı

Motosiklet hırsızlığına karıştığı tedpit edilen 2 şahıs, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir’de güvenlik güçleri, hırsızlık şüphelilerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bergama İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe merkezi ve köylerinde çok sayıda motosiklet hırsızlığı olayının gerçekleştirildiği ihbarını aldı.

Ekipler, ihbarlar üzerine konu hakkında çalışma başlattı.

Şasi ve seri numaralarını değiştirdiler

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda; çaldıkları motosikletlerin şasi ve seri numaralarını değiştiren M.E., ve H.B., isimli 2 hırsızlık şüphelisi, ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı.

Adliyeye sevk edildiler

Ekipler tarafından çalıntı oldukları tespit edilen bazı motosikletler sahiplerine teslim edilmek üzere ilçe karakoluna götürülerek muhafaza altına alınırken, gözaltına alınan ve ifadeleri alınmak üzere karakola götürülen şüphelilerin ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.



