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    İzmir'deki motosiklet hırsızları yakalandı

    Motosiklet hırsızlığına karıştığı tedpit edilen 2 şahıs, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı.
    • Haber Merkezi
    • 27.04.2022 - 08:46
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    İzmir'deki motosiklet hırsızları yakalandı

    İzmir’de güvenlik güçleri, hırsızlık şüphelilerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

    Bergama İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe merkezi ve köylerinde çok sayıda motosiklet hırsızlığı olayının gerçekleştirildiği ihbarını aldı.

    Ekipler, ihbarlar üzerine konu hakkında çalışma başlattı.

    Şasi ve seri numaralarını değiştirdiler

    Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda; çaldıkları motosikletlerin şasi ve seri numaralarını değiştiren M.E., ve H.B., isimli 2 hırsızlık şüphelisi, ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı.

    Adliyeye sevk edildiler

    Ekipler tarafından çalıntı oldukları tespit edilen bazı motosikletler sahiplerine teslim edilmek üzere ilçe karakoluna götürülerek muhafaza altına alınırken, gözaltına alınan ve ifadeleri alınmak üzere karakola götürülen şüphelilerin ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

    İzmir deki motosiklet hırsızları yakalandı #1


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