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    İzmir'deki nevruz etkinliğine 45 gözaltı

    Geçtiğimiz pazar günü düzenlenen nevruz kutlamasında, PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açıp, yasa dışı slogan atan 45 şüpheli gözaltına alındı.
    • DHA
    • 25.03.2022 - 10:56
    • Güncelleme : 25.03.2022 - 11:04
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    İzmir'deki nevruz etkinliğine 45 gözaltı

    İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü pazar günü Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen nevruz etkinliği ile ilgili çalışma başlattı.

    Çalışma kapsamında 59 şüphelinin, PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açarak yasa dışı slogan atıp, örgütsel sözde marşlar söyleyerek PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi.

    45 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

    Teknik ve fiziki takibin ardından sabah saatlerinde düzenlenen operasyonlarda, adreslerine baskın yapılan 45 şüpheli, gözaltına alındı.

    Ekipler, 14 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

    İzmir'deki nevruz etkinliğine 45 gözaltı ViDEO

    İzmir deki nevruz etkinliğine 45 gözaltı #1

    İzmir deki nevruz etkinliğine 45 gözaltı #2

    İzmir deki nevruz etkinliğine 45 gözaltı #3

    İzmir deki nevruz etkinliğine 45 gözaltı #4


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