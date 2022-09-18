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    İzmir'deki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

    İzmir'deki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

    Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Çalışmalara 4 helikopter, 2 uçak, 21 arazöz ve 6 su tankeri katıldı.
    • 18.09.2022 - 16:11
    • Güncelleme : 18.09.2022 - 17:17
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    Yaz aylarındaki aşırı sıcaklar nedeniyle yaşanılan orman yangınları, sonbaharda da devam ediyor.

    Türkiye bu yıl da orman yangınlarıyla mücadelesini sürdürdü.

    Son olarak İzmir'in Çeşme ilçesindeki, orman alevlere teslim oldu.

    Havadan ve karadan müdahale başlatıldı

    Saat 15.30 sıralarında başlayan yangın, çevredekiler tarafından fark edildi.

    İhbar üzerine olay yerine 4 helikopter, 2 uçak, 21 arazöz, 6 su tankeri, 2 dozer sevk edildi.

    DHA'nın aktarımına göre; bölgede yangın söndürme çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediği aktarıldı.

    İzmir'deki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor VİDEO

    İzmir deki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor #1

    Kontrol altına alındı

    Yerleşim alanlarına yakın konumdaki yangın ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

    Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

    İzmir deki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor #2

    İzmir deki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor #3

    İzmir deki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor #4

    İzmir deki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor #5


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