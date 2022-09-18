Haberler

3. Sayfa Haberleri

İzmir'deki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

İzmir'deki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Çalışmalara 4 helikopter, 2 uçak, 21 arazöz ve 6 su tankeri katıldı.