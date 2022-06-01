İzmir'deki orman yangınına müdahale sürüyor

Sabah saatlerinde başlayan yangın, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler tarafından havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Doğanbey Mahallesi'ndeki ormanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Sabah saatlerinde çıkan yangında, yükselen dumanları görenler durumu Orman İşletme Şefliği ekiplerine bildirdi.

Havadan ve karadan müdahale ediliyor

İhbarla bölgeye 2 uçak, 1 helikopter, 15 arazöz ve 6 su tankeri ile ekipler sevk edildi. Ekiplerin yangın bölgesinde havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.













