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    İzmir'deki polis memuruna çakı ile saldırı kamerada

    Bornova ilçesinde ses yaptığı gerekçesiyle ekipler tarafından uyarılan şahıs, polis memurunun sırtına çakı saplayarak kaçtı. Şüpheli, başka bir memur tarafından bacağından vurularak durduruldu.
    • DHA
    • 26.11.2021 - 11:34
    • Güncelleme : 26.11.2021 - 12:28
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    İzmir'deki polis memuruna çakı ile saldırı kamerada

    İzmir'in Bornova ilçesinde polis ekipleri, alışveriş yapmak için fırına girdi.

    Bu esnada sokakta bağırmaya başlayan şahsın yanına giden polis ekipleri, vatandaşların rahatsız olduğunu söyleyerek uyarıda bulundu.

    POLİSİ ÇAKIYLA YARALADI

    Uyarının ardından öfkelenen M.G. isimli şüpheli, cebinde taşıdığı çakıyı çıkararak polis memuru Erol Yavuz Yiğit'e sapladı.

    İzmir'deki polis memuruna çakı ile saldırı kamerada ViDEO

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    BACAĞINDAN VURULUP DURDURULDU

    Saldırı ardından kaçmaya başlayan M.G., Yiğit'in ekip arkadaşı tarafından bacağından vurularak durduruldu.

    İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yaralı polis memurunun, kaldırdığı hastanede tedavi altına alınıp, durumunun iyi olduğu bildirildi.

    SALDIRI ANI KAMERADA

    Polis memuruna saldıran M.G.'nin üzerinden çok sayıda çakı çıktığı tespit edildi. Caddede gürültü yaptığı gerekçesiyle uyarılan M.G.'nin polis memuruna saldırdığı anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasınca  anbean kaydedildi.

    İzmir deki polis memuruna çakı ile saldırı kamerada #2

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