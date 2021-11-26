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İzmir'deki polis memuruna çakı ile saldırı kamerada

İzmir'deki polis memuruna çakı ile saldırı kamerada

Bornova ilçesinde ses yaptığı gerekçesiyle ekipler tarafından uyarılan şahıs, polis memurunun sırtına çakı saplayarak kaçtı. Şüpheli, başka bir memur tarafından bacağından vurularak durduruldu.