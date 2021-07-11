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    İzmir'deki şahıs, evinde Bizans sikkeleriyle yakalandı

    Bizans dönemine ait olduğu belirlenen 88 sikke ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 11.07.2021 - 17:11
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    İzmir'deki şahıs, evinde Bizans sikkeleriyle yakalandı

    İzmir Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, kaçakçılıkla mücadeleyi sürdürüyor.

    Ekipler, Ocaklı Mahallesi'nde bir evde tarihi eser bulundurulduğu bilgisini aldı.

    Bu kapsamda harekete geçen ekipler, dün, İ.K.'nin evine operasyon düzenledi.

    88 GÜMÜŞ SİKKE ELE GEÇİRİLDİ

    Ekiplerin adreste yaptığı aramada, Bizans dönemine ait olduğu tespit edilen 88 gümüş sikke ele geçirilirken, İ.K. gözaltına alındı. İ.K.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

    İzmir deki şahıs, evinde Bizans sikkeleriyle yakalandı #1

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