İzmir'deki sahte tuğgeneral ve yüzbaşı suçüstü yakalandı

Kendisini tuğgeneral, yanındaki arkadaşını da yüzbaşı olarak tanıtan bir kişi, dolandırmak istediği 5 kişi ile buluştuğu esnada emniyet ekipleri tarafından yapılan baskınla yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, başta İzmir olmak üzere Ege bölgesinde kendisini tuğgeneral olarak tanıtan ve yanında korumaları ile gezen Tayfun G.'nin yanındaki M.Z.'nin de yüzbaşı koruması olduğunu söyleyerek vatandaşları dolandırdığı bilgisine ulaştı.

Şüphelileri takibe alan ekipler, İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan bir kafeteryada 5 kişi ile buluşacağını belirledi.

2 ŞÜPHELİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Kafeterya çevresinde önlem alan ekipler, Tayfun G. ve M.Z.'yi, 5 kişi ile buluştuğu esnada kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

1 KİŞİNİN ÜZERİNDEN SAHTE KİMLİK ÇIKTI

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, sahte Türk Silahlı Kuvvetleri kimliği, 1 tabanca ve 6 mermi çıktı. Tayfun G.'nin sahte kimlikte gerçek ismini kullandığı, ancak soyadını 'Dündar' olarak değiştirdiği belirlendi.

KENDİSİNİ MİT PERSONELİ OLARAK TANITTI

Yakalanan sahte general Tayfun G.'nin 2'si dolandırıcılık, 1'i de özel belgede sahtecilik olmak üzere 3 suçtan arandığı tespit edildi.

5 KİŞİYİ DOLANDIRMAK İSTEDİĞİ ÖĞRENİLDİ

Tayfun G.'nin kendisini MİT personeli olarak tanıtıp, Bursa, Mersin, Antalya, Ankara ve Denizli'de ticaret yapan kişilere elindeki sıfır otomobil, yüklü miktarda sıvı yağ ve şeker bulunduğunu, bunları satacağını söyleyerek dolandırmaya çalıştığı öğrenildi.

2 KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan Tayfun G. ve M.Z., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.























