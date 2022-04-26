İzmir'deki şantaj şüphelisi serbest bırakıldı

Aralarında tanınmış kişilerin de olduğu onlarca kişinin fotoğraflarını uygunsuz sitelerde paylaşıp tehdit ve şantajda bulunduğu iddia edilen Havva G., sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.

İzmir Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kadının aralarında tanınmış kişilerin de olduğu onlarca kişinin fotoğraflarını uygunsuz sitelerde paylaşıp, tehdit ve şantajda bulunduğuna yönelik ihbar aldı.

Şantajcı olduğu iddia edilen Havva G.'nin, Çiğli ilçesindeki bir adreste olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler, söz konusu adreste şüpheli Havva G.'yi yakalayıp, gözaltına aldı.

16 suçtan soruşturması var

Emniyete götürülen Havva G.'nin; İzmir, İstanbul, Antalya, Sivas ve Kocaeli'de 'Kişilerin huzur ve sükununu bozma', 'basit tehdit', 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak', 'basit yaralama', 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret', 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek', 'şantaj' ve 'kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kaydetmek' gibi 16 suçtan hakkında soruşturma ve kovuşturma bulunduğu öğrenildi.

Serbest bırakıldı

Devam eden davalarla ilgili ifade vermediği için hakkında yakalama kararı çıkarılan Havva G., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.





