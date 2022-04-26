Petrol
104.55
2.34%
Euro
15.79
-0.30%
Dolar
14.80
0.21%
Altın
905.21
0.36%
Borsa
2418
-2.59%
Bitcoin
577.073
-1.41%
BTXN Coin
20.24
-4.52%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Güneşli 20 C

    İzmir'deki şantaj şüphelisi serbest bırakıldı

    Aralarında tanınmış kişilerin de olduğu onlarca kişinin fotoğraflarını uygunsuz sitelerde paylaşıp tehdit ve şantajda bulunduğu iddia edilen Havva G., sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.
    • DHA
    • 26.04.2022 - 18:06
    • Güncelleme : 26.04.2022 - 18:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir'deki şantaj şüphelisi serbest bırakıldı

    İzmir Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kadının aralarında tanınmış kişilerin de olduğu onlarca kişinin fotoğraflarını uygunsuz sitelerde paylaşıp, tehdit ve şantajda bulunduğuna yönelik ihbar aldı.

    Şantajcı olduğu iddia edilen Havva G.'nin, Çiğli ilçesindeki bir adreste olduğu bilgisine ulaştı.

    Ekipler, söz konusu adreste şüpheli Havva G.'yi yakalayıp, gözaltına aldı.

    16 suçtan soruşturması var

    Emniyete götürülen Havva G.'nin; İzmir, İstanbul, Antalya, Sivas ve Kocaeli'de 'Kişilerin huzur ve sükununu bozma', 'basit tehdit', 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak', 'basit yaralama', 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret', 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek', 'şantaj' ve 'kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kaydetmek' gibi 16 suçtan hakkında soruşturma ve kovuşturma bulunduğu öğrenildi.

    Serbest bırakıldı

    Devam eden davalarla ilgili ifade vermediği için hakkında yakalama kararı çıkarılan Havva G., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

    İzmir deki şantaj şüphelisi serbest bırakıldı #1

    İzmir deki şantaj şüphelisi serbest bırakıldı #2


    İlginizi Çekebilir

    Şırnak'ta eşini öldürüp, kızını yaralayan şüpheli tutuklandı
    3. Sayfa

    Şırnak'ta eşini öldürüp, kızını yaralayan şüpheli tutuklandı

    YDS sonuç sorgulama ekranı: 2022 YDS/1 sonuçları açıklandı mı?
    Eğitim

    YDS sonuç sorgulama ekranı: 2022 YDS/1 sonuçları açıklandı mı?

    İki ay içerisinde nasıl kazandığını anlatıyor
    Tesla

    İki ay içerisinde nasıl kazandığını anlatıyor

    Görüş Bildir