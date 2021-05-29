İzmir'deki silahlı hastane saldırısına yönelik 3 şüpheliye gözaltı

Motosikletin gaz koluna dokunduğu gerekçesiyle Muhammet D.'yi, ardından da hastaneye gidip aralarında onun akrabaları ve hastane personeli olan 4 kişiyi tabancayla vuran şahıslar gözaltına alındı.

Dün saat 01.00 sıralarında İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi 7061/1 Sokak ile 7020 Sokak birleşimide motosikletle gezen H.A. ve akrabası Ş.A., sokakta duran 24 yaşındaki Muhammet D.'nin yanına geldi.

Taraflar konuşurken Muhammet D. motosikletin gaz koluna dokununca araç hareket etti.

Bunun üzerine H.A., Muhammet D.'ye tepki gösterdi, tartışma çıktı.

BACAĞINA SİLAHLA SIKTI

Tartışma sırasında H.A., belinden çıkardığı tabancayla Muhammet D.'nin bacağına ateş etti. Yaralanan Muhammet D., kanlar içinde yere yığıldı. H.A. ve akrabası Ş.A. ise kaçtı. Muhammet D. akrabası olduğu öğrenilen İ.D. tarafından özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

İKİNCİ KEZ SALDIRIYA UĞRADI

Muhammet D.'nin hastaneye kaldırılmasının ardından olayı duyan yakınları hastaneye geldi. Tedavisi sonrası akrabalarıyla hastaneden ayrılmak üzere olan Muhammet D., bu kez de saat 02.00 sıralarında ikinci saldırıya uğradı.

4 KİŞİYİ YARALADILAR

Saldırganlar, seyir halindeyken özel hastanenin acil servisi önünde bekleyen çok sayıda kişiye tabancayla art arda ateş açtı. Saldırıda, hastanenin güvenlik amiri Kayhan Doğan başından, Muhammet D.'nin akrabaları Nurettin Kaymaz göğsünden ve Soner Kaymaz ise başını sıyırıp geçen kurşun ile yaralandı. Hastanenin güvenlik görevlisi Sait Burak Kanık da vücuduna isabet eden kurşunla yaralandı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Yaralılar acil serviste tedaviye alınırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisler, çevre güvenliğini alırken, yakınlarının vurulduğunu gören kişiler ise hastanede sinir krizleri geçirdi. Yaralılardan Soner Kaymaz, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Güvenlik amiri Kayhan Doğan'ın hayati tehlikesinin sürdüğü, diğer yaralıların durumunun ise iyiye gittiği belirtildi.

GÖZALTINDAKİ ŞAHISLARIN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Polis ekipleri, hastanenin güvenlik kamerasına yansıyan saldırının şüphelileri H.A. ve Ş.A.'yı bu sabah yakaladı. Şüphelilerin saklanmasına yardım ettiği belirlenen M.E. de gözaltına alındı. Bozyaka'daki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin buradaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.