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- İzmir'deki trans birey cinayetinde tutuklama
İzmir'deki trans birey cinayetinde tutuklama
Günay Özyıldız'ın evinin önünde bıçaklanarak öldürülmesi ile ilgili gözaltına alınan Ömer Al ile Z.A. tutuklandı.
- DHA
- 18.01.2022 - 13:14
- Güncelleme : 18.01.2022 - 13:41
İzmir'in Karabağlar ilçesine bağlı İnönü Caddesi'nde yaşayan trans birey Günay Özyıldız, geçtiğimiz pazar günü oturduğu apartmana girdiği sırada bıçaklı saldırıya uğramıştı.
Ensesinden bıçaklanan Özyıldır olay yerinde hayatını kaybederken, saldırgan kayıplara karışmıştı.
Cinayetin ardından İzmir polisi harekete geçti.
2 ŞÜPHELİ YAKALANIP TUTUKLANDI
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Ömer Al olduğunu tespit etti. Operasyonla Ömer Al ile olay sırasında yanında bulunduğu ileri sürülen Z.A. gözaltına alındı.
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ömer Al ve hırsızlık suçundan daha önce aranması bulunan Z.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.