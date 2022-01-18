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İzmir'deki trans birey cinayetinde tutuklama

İzmir'deki trans birey cinayetinde tutuklama

Günay Özyıldız'ın evinin önünde bıçaklanarak öldürülmesi ile ilgili gözaltına alınan Ömer Al ile Z.A. tutuklandı.