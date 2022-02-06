İzmir'deki valiz cinayetinin sebebi belli oldu

Polis ekiplerince tutuklanan 3 kişi, mahkemedeki ifadesinde, maktülün bir süre önce otomobilini sattığını ve cinayeti otomobil satışından elde ettiği paralar için işlediklerini söylediler.

İzmir'in Buca ilçesi Gökdere Mahallesi İzmir Çevre Yolu Işıkkent yol ayrımı yakınlarında otoyol kenarındaki makilik alanda, yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Küçük bir alanda etkili olan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yanan alanda bulunan bir valiz dikkat çekti.

VALİZDEN ERKEK CESEDİ ÇIKTI

Ekipler tarafından yapılan incelemede valizin içerisinde bir erkek cesedi olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri bölgeye şerit çekerek güvenlik önlemi alırken, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Olay Yeri İnceleme ekipleri incelemelerde bulundu.

İzmir'deki kan donduran cinayette, valizden çıkan cesedin kimliği belli oldu

ÖLDÜRÜLEN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

İzmir Adli Tıp Kurumunda yapılan DNA testi sonucunda, öldürülen kişinin servis şoförlüğü yapan Metin Çetinkaya (40) olduğu tespit edildi. Evli olduğu öğrenilen Çetinkaya'nın acı haberi, Narlıdere ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki ailesine haber verildi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Cinayeti para için işlemişler Olayla ilgili sürdürülen soruşturma çerçevesinde, olaya karıştıkları ileri sürülen Velat Ç. (29), Hakan M. (34) ve Hakan M.'nin eski eşi Kübra T. (35), Jandarma Dedektifleri olarak da bilinen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Gözaltına alınan zanlılardan Kübra T.'nin ifadesinde cinayeti Velat Ç.'nin tek başına işlediğini söylediği öğrenildi. Diğer zanlı Hakan M.'nin de ifadesinde aynı şeyleri söylemesi üzerine Velat Ç., çapraz sorguda suçunu itiraf etti.

Olayın kendi evinde gerçekleştiğini söyleyen Velat Ç., Metin Çetinkaya ve diğer şüphelilerle birlikte evde alkol aldıklarını, Çetinkaya'nın otomobilini sattığını söylemesi üzerine cinayeti planladıklarını, daha sonra Çetinkaya'yı boğarak öldürdükten sonra valize koyduklarını, valizi de yol kenarına atıp ateşe verdiklerini söylediği öğrenildi.

MAKTÜLÜN HESABINDAN PARA ÇEKTİKLERİ ÖĞRENİLDİ

Cinayeti itiraf eden Velat Ç.'nin sorgusunda, öldürdükleri Metin Çetinkaya'nın hesabından 9 bin 500 lira para çektiklerini, yakalanmamaları halinde hesaptan yine para çekeceklerini söylediği öğrenildi.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Gözaltına alınan zanlılardan Velat Ç.'nin hırsızlık ve uyuşturucu madde kullanmaktan 5 ayrı suç kaydı, Kübra T.'nin de yağma, şantaj, nitelikli dolandırıcılık gibi suçlardan sabıkası olduğu belirlendi. İfadelerinin ardından adliyeye sevk şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.