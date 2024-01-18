İzmir'deki vinç kazasında iki işçi yaşamını yitirdi Reklam tabelası asmak için vinç yardımıyla bir plazanın 10'uncu katına çıkan 2 işçi, vinç zincirinin kopması sonucu aşağı düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçiler kurtarılamadı.

İHA

İzmir'in Bayraklı ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi.

Bölgede bulunan bir plazanın önünde yaşanan olayda, bir reklam ajansında çalışan Halil Gül ve Hüsnü Akan, reklam tabelası asmak için plazanın 10'uncu katına vinç yardımı ile çıktı.

Vinç zincirinin henüz belirlenemeyen bir nedenle kopmasıyla işçiler, bindikleri sepet ile metrelerce yükseklikten aşağı düştü.

Hastaneye kaldırıldılar

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede ağır yaralandığı belirlenen işçilerden Hüsnü Akan Bayraklı Şehir Hastanesi'ne, Halil Gül ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

2 işçi de hayatını kaybetti

Hastanelerde tedavi gören Gül ve Akan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin vinç sahibi E.P. ve vinç operatörü F.Y., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Soruşturma başlatıldı

Gül ve Akan'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)