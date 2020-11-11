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    İzmir'deki ‘Yağcıoğlu Sitesi’nde çatlaklar boyayla kapatıldı’ iddiası

    Depremde yıkılan ve enkazından 8 kişinin cansız bedeni çıkartılan Yağcıoğlu Sitesi B bloktaki çatlakların, boyayla kapatıldığı öne sürüldü.
    • DHA
    • 11.11.2020 - 10:19
    • Güncelleme : 11.11.2020 - 12:36
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    İzmir'deki ‘Yağcıoğlu Sitesi’nde çatlaklar boyayla kapatıldı’ iddiası

    İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyülüğündeki depremde, Bayraklı ilçesi Manavkuyu Mahallesi’ndeki 8'er katlı 2 bloktan oluşan Yağcıoğlu Sitesi'nin B bloğu yıkıldı.

    Yıkılma anı güvenlik kameraları tarafından görüntülenen binanın enkazından 8 kişinin cansız bedeni çıkartıldı, 24 kişi sağ kurtarıldı.

    Arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından enkaz kaldırılırken, A blok da yıkımına karar verilerek tahliye edildi.

    İzmir'de Yağcıoğlu Apartmanı'nın yıkılma anı İZLE

    "ÇATLAKLAR BOYA İLE KAPATILDI"

    24 yıllık Yağcıoğlu Sitesi'nin kolonlarındaki çatlakların, geçen yıl boyayla kapatıldığı iddia edildi.

    Yağcıoğlu Sitesi'nin yakınındaki apartmanda yaşayan Erdoğan Dalkılıç (62), "Kardeşlerimden biri Yağcıoğlu Sitesi'nin A bloğunda, diğeri B blokta yaşıyor. Site 1996'da yapıldı. Binalar geçen yıl boyandı. Boya yapılırken sitenin kolon aralarındaki çatlaklar, boyayla kapatıldı." dedi.

    İzmir deki ‘Yağcıoğlu Sitesi’nde çatlaklar boyayla kapatıldı’ iddiası #1

    “MEĞERSE TABUTUN İÇİNDE YAŞIYORMUŞUZ”

    Deprem anında parkta olduğunu belirten Dalkılıç, "B bloğun yıkıldığını gördüm. AFAD gelene kadar arama-kurtarma çalışmalarına katıldık. Hatta binada yatalak bir hasta vardı, onu ben çıkardım. Üç komşumuzu da çıkardık. AFAD ve polis geldikten sonra bizi alandan çıkardılar." diye konuştu.

    Deprem öncesi bölgenin sağlam olduğu yönünde bilgi olduğunu vurgulayan Dalkılıç, "İzmir'in en nezih kentiydi burası. Cazibe merkeziydi. Diğer yerlerde daireler 250-300 bin lirayken, burada 1 milyon liraydı. Biz İzmir'in en güzel yerinde oturduğumuzu sanıyorduk. Meğerse tabutun içinde yaşıyormuşuz." dedi.

    İzmir deki ‘Yağcıoğlu Sitesi’nde çatlaklar boyayla kapatıldı’ iddiası #2

    İzmir deki ‘Yağcıoğlu Sitesi’nde çatlaklar boyayla kapatıldı’ iddiası #3

    İzmir deki ‘Yağcıoğlu Sitesi’nde çatlaklar boyayla kapatıldı’ iddiası #4

    İzmir deki ‘Yağcıoğlu Sitesi’nde çatlaklar boyayla kapatıldı’ iddiası #5

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