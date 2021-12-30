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    İzmir'deki yangında tanınmaz hale gelen cesetlere otopsi yapıldı

    Bayındır ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan yangında, birbirine sarılmış halde 3 ceset bulundu. Cesetlerin, 3 küçük kardeşe ait olduğu tespit edildi.
    • DHA
    • 30.12.2021 - 14:59
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    İzmir'deki yangında tanınmaz hale gelen cesetlere otopsi yapıldı

    İzmir'in Bayındır ilçesi Hacıbekir Mahallesi üzerinde bulunan 2 katlı evde, 24 aralık günü yangın çıkmıştı.

    Kömür sobasının devrilmesiyle başladığı sanılan yangını fark eden mahallelinin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle yangın söndürüldü.

    CESETLER BİRBİRİNE SARILMIŞ HALDE BULUNDU

    Eve giren ekipler, ikizler Remzi ve Yahya ile ağabeyleri Talha Menderes'in birbirlerine sarılmış cansız bedenlerini buldu.

    Bayındır Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılan cenazeler, buradan da otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

    İzmir deki yangında tanınmaz hale gelen cesetlere otopsi yapıldı #1

    DNA TESTİ YAPILDI

    Cesetleri tanınmaz hale gelen kardeşlerin kimlik tespiti için aileden kan örneği alınıp DNA testi yapıldığı belirtildi.

    3 KARDEŞ TOPRAĞA VERİLDİ

    Sonuçların çıkmasının ardından 3 kardeşin Bayındır'da toprağa verileceği bildirildi.

    İzmir deki yangında tanınmaz hale gelen cesetlere otopsi yapıldı #2

    İzmir deki yangında tanınmaz hale gelen cesetlere otopsi yapıldı #3

    İzmir deki yangında tanınmaz hale gelen cesetlere otopsi yapıldı #4

    İzmir deki yangında tanınmaz hale gelen cesetlere otopsi yapıldı #5

    İzmir deki yangında tanınmaz hale gelen cesetlere otopsi yapıldı #6

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