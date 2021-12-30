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- İzmir'deki yangında tanınmaz hale gelen cesetlere otopsi yapıldı
İzmir'deki yangında tanınmaz hale gelen cesetlere otopsi yapıldı
- DHA
- 30.12.2021 - 14:59
İzmir'in Bayındır ilçesi Hacıbekir Mahallesi üzerinde bulunan 2 katlı evde, 24 aralık günü yangın çıkmıştı.
Kömür sobasının devrilmesiyle başladığı sanılan yangını fark eden mahallelinin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle yangın söndürüldü.
CESETLER BİRBİRİNE SARILMIŞ HALDE BULUNDU
Eve giren ekipler, ikizler Remzi ve Yahya ile ağabeyleri Talha Menderes'in birbirlerine sarılmış cansız bedenlerini buldu.
Bayındır Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılan cenazeler, buradan da otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.
DNA TESTİ YAPILDI
Cesetleri tanınmaz hale gelen kardeşlerin kimlik tespiti için aileden kan örneği alınıp DNA testi yapıldığı belirtildi.
3 KARDEŞ TOPRAĞA VERİLDİ
Sonuçların çıkmasının ardından 3 kardeşin Bayındır'da toprağa verileceği bildirildi.