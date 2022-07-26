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    İzmir'deki yasak aşk cinayetinde 1 tutuklama

    İzmir Buca'da eşi ile yasak aşk yaşadığı için Abdülkerim Salih'i (18) bıçaklayarak öldüren Suriye Uyruklu Hamdo A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
    • 26.07.2022 - 23:11
    • Güncelleme : 27.07.2022 - 09:02
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    İzmir'deki yasak aşk cinayetinde 1 tutuklama

    Dün saat 16.00 sıralarında İnönü Mahallesi 673 Sokak'ta bulunan bir evde meydana gelen olayda, oto tamirciliği yapan Suriye uyruklu Hamdo A., iş arasında evine geldi.

    Karısının sevgilisini öldürdü

    Hamdo A., evde bir diğer Suriye uyruklu Abdulkerim Salih'le (18) karşılaştı. Eşinin kendisini aldattığını öne süren Hamdo A., çıkan tartışmanın ardından Abdulkerim Salih'e bıçakla saldırdı. Salih, bıçak darbeleriyle yere yığılırken Hamdo A.'nın eşi ise yaşanan arbede sırasında evden kaçtı.

    Kavga seslerini duyan komşular durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekibi, Salih'in hayatını kaybettiğini belirledi.

    Tutuklandı

    Öte yandan, olay sonrası suç aleti ile birlikte yakalanan Hamdo A., Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

    DHA'nın haberine göre, şüpheli ifadesinde Abdülkerim Salih'in eşi ile birlikte olduğunu ileri sürerek öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hamdo A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    İzmir deki yasak aşk cinayetinde 1 tutuklama #1

    İzmir deki yasak aşk cinayetinde 1 tutuklama #2

    İzmir deki yasak aşk cinayetinde 1 tutuklama #3


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