İzmir'den İtalya'ya gidecek olan konteynerden 55 göçmen çıktı

İtalya'ya gidecek olan bir gemiye yüklenmesi planlanan konteynerin içerisindeki aramada Irak uyruklu 55 kaçak göçmen yakalandı. 6 gündür havasız şekilde bekleyen göçmenlerin yardım istediği öğrenildi.

İzmir'in Aliağa ilçesindeki özel bir konteyner limanında, İtalya'ya gidecek olan bir gemiye yüklenecek olan konteynerden dün gece yarısı sesler gelmeye başladı.

Liman personeli de durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine limana gelen jandarma ekipleri, konteynerı açtıklarında Irak uyruklu 55 kaçak göçmen ile karşılaştı.

ÖLÜM KORKUSUYLA YARDIM İSTEDİLER

Yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitmeye çalışan kaçak göçmenlerin, 6 gündür konteynerde oldukları, havasız kalınca konteynıra delik açtıkları, ölüm korkusuyla ses çıkararak yardım istedikleri belirlendi. 33'ü kadın 55 kaçak göçmen, İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek.





















