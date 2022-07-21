İzmir’den kocası tarafından vurulan kadın 24 gün sonra öldü

İzmir’den kocası tarafından vurulan kadın 24 gün sonra öldü

Boşanma aşamasındaki eşinin minibüste av tüfeğiyle vurduğu kadın, 24 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Boşanma aşamasındaki eşi 3 çocuk annesi Nuriye Mert'i (38) kıskandığı öne sürülen Ertekin Mert (51), kiraladığı 35 DA 1582 plakalı otomobille 27 Haziran'da Yalova'dan İzmir’in Bayındır ilçesine geldi.

Av tüfeğiyle vurdu

Ertekin Mert, takip ettiği Nuriye Mert'i Mithatpaşa Mahallesi Park Geçidi Sokak'ta 35 NDY 38 plakalı minibüste otururken gördü.

Gözü dönen koca, yanındaki av tüfeğini alıp eşine 2 el ateş etti.

Karnına ve bacağına isabet eden saçmalarla yaralanan Nuriye Mert'e ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı.

Tutuklandı

Nuriye Mert, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan Ertekin Mert ise tutuklandı.

24 gün dayanabildi

DHA’nın haberine göre hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Nuriye Mert, 24 gün sonra bugün hayatını kaybetti.